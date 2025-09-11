Keban’da Eğitim Töreni Gerçekleşti

KURULUŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Keban’da İlköğretim Haftası dolayısıyla bir tören yapıldı. 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve okul müdürleri, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde devam eden törende de benzer bir program uygulandı.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ VURGULANDI

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Ferhat Emre, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte, 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Ayrıca, 1. sınıf öğrencileri okul duvarında bulunan “Yeşil Vatan” ağacına boya ile yaprak ekledi. Daha sonra davetliler ve öğrenciler, “İlk Ders Yeşil Vatan” konulu videoyu sınıfta izleme fırsatı buldu.

KATILIMCILAR VE MISAFİRLER

Törene, Cumhuriyet Savcısı Kadir Soysal, Keban İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Tunç, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi.