Keban’da GES ile Tarım Sulanacak

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİYLE SULAMA İMKÂNI

Elazığ’ın Keban ilçesinde hayata geçirilen güneş enerjisi sistemi (GES), 3 köyün tarım arazisinin sulanmasına olanak tanıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Denizli, Nimri ve Dürümlü köylerini kapsayan Baraj Pompaj Sulama Tesisi’nin GES destekli altyapısının tamamlandığı ve artık hizmet vermeye başladığı belirtildi.

ARTIK DAHA FAZLA TARIM ARAZİSİ SULANABİLECEK

Açıklamada, “Projenin tamamlanmasıyla 1328 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır. 60 çiftçi doğrudan faydalanmaya başlamıştır. İl Özel İdaresi olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi. Bu proje sayesinde çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanması sağlanarak, tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.