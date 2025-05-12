Keban’da Kan Bağışı Eğitimi Verildi

EĞİTİM DÜZENLENDİ

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü, Keban ilçesindeki okullarda kan bağışı ile ilgili eğitimler gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerde, kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan, öğrencilere kan bağışının önemini aktarıyor.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILIYOR

Aslan, gençlere kan bağışının insan yaşamındaki hayati rolü hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Eğitimin amacı, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak ve toplumda kan bağışı farkındalığını artırmak.

Öğrencilerin ailelerini kan bağışı yapmaya ikna etmeleri durumunda, duyarlılıkları ve iyi örnek teşkil eden davranışları nedeniyle madalya ile ödüllendirildikleri belirtildi. Bu yaklaşım, gençleri teşvik ederek toplumsal bilinçlenmeyi hedefliyor.