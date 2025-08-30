Keban’da Kurban Geleneği Yaşatıldı

ELAZIĞ’DA KURBAN GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Elazığ’ın Keban ilçesinde, köklü bir tarih içerisinde süregelen kurban geleneği çerçevesinde kurbanlar kesilerek misafirlere ikram ediliyor. Nimri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Nimri köyündeki Ağbaba ziyaret tepesinde gerçekleşti. Bu kapsamda toplamda 9 kurban kesildi ve pişirilen etler, etkinliğe katılan 300 kişiye sunuldu.

KATILIMCILARIN BİR ARADA OLDUĞU ETKİNLİK

Etkinlikte duygu ve düşüncelerini paylaşan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurban geleneğinin bereketli olması için dileklerde bulundu. Etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi İsmail Sarıaltun’un yaptığı dua ile sona erdi. Yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve pek çok vatandaş bu anlamlı gün için bir araya geldi.