Haberler

Keban’da Kurban Geleneği Yaşatıldı

ELAZIĞ’DA KURBAN GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Elazığ’ın Keban ilçesinde, köklü bir tarih içerisinde süregelen kurban geleneği çerçevesinde kurbanlar kesilerek misafirlere ikram ediliyor. Nimri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Nimri köyündeki Ağbaba ziyaret tepesinde gerçekleşti. Bu kapsamda toplamda 9 kurban kesildi ve pişirilen etler, etkinliğe katılan 300 kişiye sunuldu.

KATILIMCILARIN BİR ARADA OLDUĞU ETKİNLİK

Etkinlikte duygu ve düşüncelerini paylaşan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurban geleneğinin bereketli olması için dileklerde bulundu. Etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi İsmail Sarıaltun’un yaptığı dua ile sona erdi. Yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve pek çok vatandaş bu anlamlı gün için bir araya geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Haberler

Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.