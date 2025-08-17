Haberler

Keban’daki Festivalde Köpek Gülümsetti

KÖPEK BELLA’NIN SEVİMLİ DANS İLLÜZYONU

Elazığ’ın Keban ilçesinde gerçekleştirilen festivalde, sahibiyle birlikte jet ski ile tur atan bir köpek, izleyenler üzerinde hoş bir etki bıraktı. Keban’da devam eden Su ve Balık Festivali’nin ikinci gününde yapılan su sporları etkinliği esnasında Bella isimli köpek, jet ski ile yaptığı turla büyük bir ilgi topladı.

BELLA’NIN JET SKİ İLE TURU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bella’nın jet ski üzerindeki şirin hareketleri ve keyifli anları, etkinliği izlemeye gelenlerin yüzlerini gülümsetti. Su sporları etkinliği, katılımcılar arasında neşeli anların yaşanmasına sebep oldu ve Bella’nın performansı herkesin hoşuna gitti. Elazığ’da düzenlenen bu eğlenceli etkinlik, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

ÖNEMLİ

