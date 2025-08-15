Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

5. KEBAN SU VE BALIK FESTİVALİ BAŞLADI

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen “5. Keban Su ve Balık Festivali” başladı. Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edilen festival, üç gün boyunca değişik etkinliklerle gerçekleşecek. İlk gün etkinlikleri, mehteran takımı eşliğinde Keban Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar yapılan kortej geçişiyle start aldı.

FESTİVAL KONUŞMALARI VE ETKİNLİKLER

Keban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün konser alanında devam eden festivalde, Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan konuşma yaptı. Atalık, festivalin ilçe halkı ve tüm Elazığlılar için hayırlı olması temennisinde bulundu ve “Hep birlikte güzel bir festival yaşamak için buradayız” ifadelerini kullandı. Doğan ise katılan herkese teşekkür ederek, “Güzel ve neşe dolu bir festival olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUK OYUNLARI VE YEREL SANATÇILAR

Konuşmaların ardından, geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi. Daha sonra yerel sanatçılardan oluşan kürsübaşı topluluğu ile sanatçılar Cengiz Yurtseven ve Tülay Maciran türküler seslendirdi. Festivale; kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve birçok vatandaş katıldı.