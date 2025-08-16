Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

ETKİNLİKLER DEVRİYEDİ

Elazığ’ın Keban ilçesinde gerçekleşen “5. Keban Su ve Balık Festivali” ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci günü oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde Keban Baraj Gölü’nde balık tutma, halka açık yüzme, kürek sörfü ve kano yarışları yapıldı. Eğlencelerin bir diğer parçası olarak Keban Baraj Gölü ve Fırat Nehri’nde flyboard ile motosiklet gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve atlı okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

UĞURLU GÖSTERİLER

Flyboard gösterileri, katılanların büyük ilgisini çekerken, pilotlar açtıkları Türk bayraklarından birini Keban Köprüsü üzerinden gösteriyi izleyen kaymakam Furkan Atalık’a takdim etti. Ayrıca, festival katılımcılarına ekmek arası balık ikramında bulunuldu. Etkinliklerin sonunda ise sanatçılar Ali Kınık ve Aygün Çam muhteşem performanslarıyla sahne aldı.

Bu yılki festivale AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı. Festivale olan ilgi, katılımcıların yüzlerinden okunuyordu.