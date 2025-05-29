Haberler

Keban Kaymakamı Çiftçileri Ziyaret Etti

ÇİFTÇİLERİ ZİYARET

Elazığ’ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri yerinde ziyaret etti. Atalık, kırsal alandaki Çalık ve Sağdıçlar köylerinde faaliyet gösteren çiftçiler Taner Albayrak ve Halis Torgut’a ait sera ve üretim alanlarını inceledi. Ziyaret sırasında çiftçilere mahsullerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

BERABERİNDEKİ İSİMLER

Ziyareti sırasında Kaymakam Atalık’a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de eşlik etti. Bu ziyaret, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin moralinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi'nde 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin dördüncü dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 107 lisans, 101 yüksek lisans öğrencisi mezuniyet coşkusunu yaşadı.
Haberler

İzmir’de 23 Bin İşçi Grevde Bekliyor

İzmir'de ESHOT, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları için grev kararı alındı. Bu durum otobüs seferlerinde önemli kesintilere yol açacak. Grevin ne zaman sona ereceği henüz netleşmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.