Keban Kaymakamı Çiftçileri Ziyaret Etti

ÇİFTÇİLERİ ZİYARET

Elazığ’ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, serada üretim yapan çiftçileri yerinde ziyaret etti. Atalık, kırsal alandaki Çalık ve Sağdıçlar köylerinde faaliyet gösteren çiftçiler Taner Albayrak ve Halis Torgut’a ait sera ve üretim alanlarını inceledi. Ziyaret sırasında çiftçilere mahsullerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

BERABERİNDEKİ İSİMLER

Ziyareti sırasında Kaymakam Atalık’a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de eşlik etti. Bu ziyaret, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin moralinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.