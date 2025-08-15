Keban Su Ve Balık Festivali Başladı

ELAZIĞ’DA SU VE BALIK FESTİVALİ BAŞLADI

Elazığ’ın Keban ilçesinde “5. Keban Su ve Balık Festivali” etkinliği başladı. Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen festival, üç gün boyunca çeşitli aktivitelerle devam edecek. Festivallerin ilk gün etkinlikleri, mehteran takımının da katılımıyla Keban Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar gerçekleşen kortej geçişiyle başladı.

KONUT İDARELERİNDEN DESTEK

Keban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün konser alanında sürdürülen festivalde, Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan açıklamalarda bulundu. Atalık, etkinliğin ilçe halkı ve tüm Elazığlılar için hayırlı olmasını dile getirdi. Doğan ise festivale katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, “Güzel ve neşe dolu bir festival” olmasını temenni etti. Konuşmalar sonrasında, geleneksel çocuk oyunları yer aldı.

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALDI

Ziyaretçilere müzik keyfi sunan festivale, yerel sanatçılardan oluşan kürsübaşı topluluğu ve sanatçılar Cengiz Yurtseven ve Tülay Maciran da sahne aldı. Etkinliğe birçok kurum müdürü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte vatandaşlar katılım gösterdi.