Kebapçı, Polis Haftası’nı Kutladı

POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, iş yerine yakın bölgede görev yapan karakol komiseri ve polis ekiplerine özel bir sürpriz hazırladı. Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Kaburgacı Yaşar’da kavga var. Ekip lazım” diyerek yardım istedi.

POLİS HAFTASI KUTLAMASI

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapıda onları bekleyen çiçeklerle karşılandı. Yaşar Aydın, polislerin haftasını kutlayarak şunları söyledi: “Bugün rahat uyuyorsak, iş yerimizi rahat açıyorsak sizlerin sayesinde. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin özelinde bütün polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.”