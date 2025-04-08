Kebapçıda Çalışan Genç Bıçaklandı

GENÇ KOMİ AĞIR YARALANDI

Adana’da kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki bir genç, iş arkadaşı tarafından ağır yaralandı. Olay, iş yerine ait servisle evine dönerken gerçekleşti. Şüpheli, olayın ardından kaçtı.

OLAY YERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Kebapçıda komi olarak görev yapan Mehmet Salih Kaya, mesai bitiminde iş arkadaşı R.H ile servise bindi. Cadde üzerinde, R.H. evine ineceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Salih Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.H, iş arkadaşı Mehmet Salih Kaya’yı boynundan bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Mehmet Salih Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, serviste bulunan diğer iş arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Kaya’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Kaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.