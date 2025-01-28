Kebapçıdaki Cinayet Çetelerin Savaşını Başlattı

ADANA’DAKİ KEBAPÇIYA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI

Adana’da bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine aranan şüpheli Mersin’de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki İnönü Caddesi’nde 10 Aralık 2024’te kimliği belirsiz motosikletli kişi tarafından yapılan tabanca ile ateş açılması sonucu Şehmus Yılmaz’ın (32) yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmalarını tamamladı.

İKİ ÇETENİN NÜFUZ SAVAŞI NEDENİYLE CİNAYET

Ekipler, Yılmaz’ın husumetli olduğu iki suç örgütü arasındaki nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen cinayet masası, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki E.M. olduğunu belirledi. E.M’nin Mersin’e kaçtığı anlaşıldı ve Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi’nde saklandığı depoya yapılan operasyonla yakalandı.

TETİKÇİ CİNAYET PARASINI ALAMADI

Zanlının, cinayeti para karşılığında işlediği ve anlaştığı ücreti alamadığı öne sürüldü. E.M, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polis, E.M.’yi azmettirenlerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 10 Aralık 2024’te İnönü Caddesi’nde bulunan bir lokantaya motosikletli bir kişi tarafından ateş açılmasıyla gerçekleşti. İş yeri çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.