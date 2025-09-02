Haberler

Keçiborlu’da Kadın Düşerek Yaralandı

KADININ DÜŞMESİ VE KURTARILMASI

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde kayalıklardan düşen bir kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) düzenlediği operasyon ile bulunduğu yerden kurtarılıyor. Keçiborlu ilçesindeki Aydoğmuş köyü Kocaoluk mevkiinde, 58 yaşındaki Kezban A. dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir UMKE timi ve 4×4 arazi ambulansı gönderildi. UMKE ekipleri, yürütülen medikal kurtarma operasyonu ile yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sonrasında Kezban A. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

