Keçiler Zor Koşullarda Kurtarıldı

KEÇİLER MAHSUR KALDI

Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Serenli beldesinde, kayalık bir alanda mahsur kalan keçiler başarılı bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Ayva Mahallesi merasında keçilerin dağda sıkıştığına dair gelen ihbar üzerine, birçok ekip hızlıca olay yerine yönlendirildi. Burada, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma personelleri ile koordine bir çalışma başlatıldı.

ZORLU KOŞULLARDA KURTARMA OPERASYONU

Zorlu arazi şartlarında sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde kayalıklarda mahsur kalan keçilere sağ salim ulaşıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de bu kurtarma işlemi sırasında yer aldı. Öğrenciler, bu operasyonla hem müdahaleye destek verdi hem de uygulamalı saha deneyimi elde etti. Yapılan iş birliği sayesinde, keçiler kısa sürede güvenli bir alana indirildi ve sahiplerine teslim edildi.