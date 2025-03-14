Keçileri Yakarak Telef Eden Kişi Gözaltında

OLAYIN BAŞLANGICI

Tokat’ın Zile ilçesinde 25 keçiyi yakarak telef eden A.A. gözaltına alındı. Şeyhköy köyünde küçükbaş hayvana eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında A.A. hakkında derhal soruşturma başlatıldı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından Zile Kaymakamlığı harekete geçti, jandarma ekipleri de şüphelinin kimliğini belirleyerek onu gözaltına aldı.

KORKUNÇ BULGULAR

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde şüphelinin evinde korkunç bir durum tespit edildi. Yapılan aramada, 25 keçinin yakılarak telef olduğu belirlendi. Telef edilen hayvanlar, Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra köydeki bir alanın kepçelerle kazılarak gömülmesi sağlandı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar devam ediyor. Ceza soruşturması, hayvanlara eziyet eden tutum ve davranışlarıyla ilgili ciddi sonuçlar doğurabilir.