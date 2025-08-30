Keçiören Anıtı Törenle Açıldı

KEÇİÖREN’DE ZAFER ANITI AÇILDI

Keçiören Belediyesi’nin tamamladığı “30 Ağustos Zafer Anıtı” düzenlenen bir törenle hizmete girdi. İlçe girişine inşa edilen anıtın açılışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasında, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 30 Ağustos’un Türk milletinin en onurlu günlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, şehitler ve gazilere rahmet ve minnet duygularını ifade eden Emir, “Onların kurduğu bu Cumhuriyet’i, düşmandan kurtardığı bu toprakları biz de önümüzdeki en zor dönemlerde dahi gözümüz gibi sakınacağız. Korumaya, kollamaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN EMİR’DEN TEŞEKKÜR

Emir, anıtın yapımı ve ilçeye sağladığı hizmetler için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a şükranlarını iletti. “Bu heykel için, Keçiören’e 2 yılı dolmadan yaptıkları için şükranlarımı sunuyorum. Mesut Özarslan başkanımız Keçiören’i birçok ilkle tanıştırdı” diyen Emir, Mustafa Kemal Atatürk’ü unutanlara karşı inatla anıtın buraya dikildiğini ifade etti.

BAŞKAN ÖZARSLAN’IN AÇIKLAMALARI

Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine emanet ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirtti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve anıtın yapılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür eden Özarslan, “Anıtın ilçeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından anıtın resmi açılışı gerçekleştirildi ve program, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Zafer Yürüyüşü ile devam etti.