Keçiören’de 3 Kişi Kriz Geçirdi

UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİNDE KİŞİLER SOKAKTA KRİZ GEÇİRİYOR

Keçiören ilçesinde, uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi sokakta kriz geçiriyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2’si, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

Olay Yeri ve İhbar Süreci

Öğleden sonra, Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak’ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu iddia edilen 3 kişi titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergiliyordu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı.

Hastanede Durum

Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2’sinin tedaviye yanıt vermediği ve yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diğer kişinin ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.