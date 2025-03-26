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Keçiören’de BİM Deposu Yangını Paniğe Neden Oldu

ANKARA’DA YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir BİM marketin depo alanında yangın gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yangının çıkış sebebi, Fatih Caddesi üzerindeki BİM marketin deposunda elektrikli temizlik makinesinin arızalanarak alev alması oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın çıkan alanda paniğe yol açtı ve durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın söndürülmesine rağmen depoda maddi hasar meydana geldi.

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