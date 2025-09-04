Haberler

Keçiören’de Eşi Tarafından Vuruldu

KEÇİÖREN’DE KAN DONDURAN OLAY

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Müesser Ü. (42) boşanma sürecindeki eşi Hüseyin Ü. (53) tarafından çocuklarının önünde tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, saat 18.00 sularında Sancaktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki çift bir süredir ayrı yaşıyordu. Hüseyin Ü., konuşmak amacıyla Müesser Ü.’nün bulunduğu eve gitti.

ŞİDDETLE SONUÇLANAN TARTIŞMA

Eşler arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve Hüseyin Ü., yanında getirdiği tabancayla Müesser Ü.’yü çocuklarının gözü önünde vurdu. Olay sonrasında Hüseyin Ü., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle Hüseyin Ü. gözaltına alındı; sağlık ekipleri ise Müesser Ü.’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

