Haberler

Keçiören’de Öğrenci Kavgası Yaşandı

ÖĞRENCİLER ARASINDA KAVGA

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında bir kavga yaşandı. Keçiören ilçesinin Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen olay, okul çıkışında ortaya çıktı. Bu sırada yaşanan kargaşa, diğer öğrencilerin de katılımıyla daha da büyüdü.

KAVGA HIZLI BİR ŞEKİLDE SONA ERDİ

Olayda yaralanan bir öğrenci olmaması sevindirici bir detay oldu. Çevrede bulunanların müdahalesi ile kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Öğrencilerin yer aldığı bu olayın görüntüleri, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

6 Nisan 1920’de Önemli ETKİNLİKLER Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde yer alacak.
Haberler

Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Kandilli Rasathanesi, 12 Mayıs 2025'teki depremlerle ilgili verileri açıkladı. Ülkemizde sık sık küçük çaplı depremler ile endişe verici sarsıntılar yaşanmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.