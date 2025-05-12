Keçiören’de Öğrenci Kavgası Yaşandı

ÖĞRENCİLER ARASINDA KAVGA

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında bir kavga yaşandı. Keçiören ilçesinin Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen olay, okul çıkışında ortaya çıktı. Bu sırada yaşanan kargaşa, diğer öğrencilerin de katılımıyla daha da büyüdü.

KAVGA HIZLI BİR ŞEKİLDE SONA ERDİ

Olayda yaralanan bir öğrenci olmaması sevindirici bir detay oldu. Çevrede bulunanların müdahalesi ile kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Öğrencilerin yer aldığı bu olayın görüntüleri, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.