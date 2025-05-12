Keçiören’de Öğrenci Kavgası Yaşandı

KAVGA ANKARA’DA ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANDI

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga cep telefonlarıyla kaydedildi. Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan okulun önünde öğrenciler arasında bir tartışma başladı ve bu tartışma kısa sürede bir kavgaya dönüştü.

KAVGA BÜYÜDÜ AMA YARALANAN OLMADI

Okul çıkış saatiyle birlikte yaşanan gerginlik, diğer öğrencilerin de katılımıyla daha da büyüdü. Ancak kavga sırasında yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmadı. Olay, çevredeki insanların müdahalesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi. Kavgaya ait görüntüler, sosyal medya üzerinden yayılarak dikkat çekti.