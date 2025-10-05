Keçiören’de Otomobildeki Kavga Kanlı Bitti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde, otomobil içinde meydana gelen kavga sonucu bir kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay, saat 23.00 civarında Erbakan Bulvarı’ndaki tünelde gerçekleşti. Otomobilde bulunan kişiler arasında başlayan tartışma sonrasında sürücü, aracı durdurarak yanındaki kişileri dışarı çıkardı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHLI SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine, yanındaki pompalı tüfeği kullanan bir kişi, B.K. ve B.Y.’ye ateş açtıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, B.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan B.Y. ise hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.