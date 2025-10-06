Keçiören’de Silahlı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

SİLAHLI KAVGA SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayın saat 23.00 civarında seyir halindeki bir araçta, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden başlayan tartışma ile başladığı belirtiliyor. Tartışma büyürken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Erbakan Bulvarı’ndaki tünel içerisinde aracı durdurdu ve B.K. ile B.Y.’yi pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gelen ihbar üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, B.K.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumda bulunan B.Y. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.