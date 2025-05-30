Haberler

Keçiören’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KEÇİÖREN’DE SİLAHLI SALDIRI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, pazar alanında silahlı bir saldırıya uğrayan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazarında, Abdullah Ü.’ye tanımlanamayan bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralar aldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine götürüldü. Abdullah Ü.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Dries Mertens’e teşekkür etti

Galatasaray, gelecek sezon kadrosunda yer almayacak Dries Mertens'e duygusal bir teşekkür mesajı yayınlayarak, oyuncunun hem sahadaki hem de dışındaki katkılarını ön plana çıkardı.
Haberler

Rize’de Kadın Yamaçtan Düştü Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde ot temizleyen 69 yaşındaki S.O., yamaçtan düşerek yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.