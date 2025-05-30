Keçiören’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KEÇİÖREN’DE SİLAHLI SALDIRI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, pazar alanında silahlı bir saldırıya uğrayan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazarında, Abdullah Ü.’ye tanımlanamayan bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralar aldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine götürüldü. Abdullah Ü.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı.