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Keçiören’de Sürücü Bayıldı, Yardım İstendi

ANKARA’DA BİR SÜRÜCÜ BAYILDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, bir otomobilin sürücüsü seyir esnasında baygınlık geçirdi. Bu olay sırasında kimse olumsuz etkilenmedi. İddialara göre, sürücünün direksiyon başında bayıldığı anlar kısa bir panik yaşattı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen verilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, aracını ana yola çıkmak üzereyken baygınlık geçirdi. O esnada ayağı fren pedalındaydı. Sürücü, bir süre sonra kendine geldiğinde ayağını frenden çekti ve araç bir miktar ilerledi. Durumu fark eden sürücü hemen el frenini çekerek aracı durdurdu.

YARDIM TALEBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Durumu çevredeki vatandaşlara ileten sürücü, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik amaçlı olarak polis, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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