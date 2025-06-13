Keçiören’de Uyuşturucudan 2 Ölüm!

OTOMOBİL İÇİNDE FENALAŞMA OLAYI

Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak’ta, dün saat 18.00 civarında bir otomobilde fenalaşan üç kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, üç kişi hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandıkları tespit edilen bu üç kişiden R.Ç. ve C.B. yaşamını yitirirken, İ.A.’nın tedavisi hâlâ devam ediyor. Yapılan araç incelemesinde ise 7 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

UYUŞTURUCU TALEBİ VE OPERASYON

Soruşturma sürecinde, fenalaşan üç kişinin M.Ç.’yi telefonla arayarak uyuşturucu madde talep ettikleri belirlendi. M.Ç.’nin de uyuşturucu temin etmek için A.M.Ö.’ye yönlendirdiği, ayrıca Y.Ş.’nin kullandığı araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. İlgili şüphelilere yönelik yapılan operasyon ile gözaltına alındılar. Gözaltılar sırasında yapılan aramalarda ise 23 bin 371 adet sentetik ecza maddesi, 4,7 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 84 bin 375 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulama işlemleri devam ediyor.