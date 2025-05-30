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Keçiören’de Vurarak Yaralayan Zanlı Yakalandı

KEÇİÖREN’DE YARALANMA OLAYI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleşen bir saldırıda bir kişi, kafasından vurularak yaralandı. Olayın anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Ayvalı pazar yerinde akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralandı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Abdullah Ü.’yü vuran kişinin aralarında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara dayanarak olay yerinden kaçan İ.K. yakalandı ve gözaltına alındı. Olaya dair soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kaydında yer aldı.

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