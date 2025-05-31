Keçiören’de Vurulan Şahıs Kurtarıldı

KEÇİÖREN’DE İŞ ARKADAŞI YARALANDI
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir şahsın kafasından vurulması olayında zanlı yakalandı. Saldırının anı cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Keçiören Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralandı.
EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Abdullah Ü.’yü vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından olay yerinden kaçan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anının cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.