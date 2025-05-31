Haberler

Keçiören’de Vurulan Şahıs Kurtarıldı

KEÇİÖREN’DE İŞ ARKADAŞI YARALANDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir şahsın kafasından vurulması olayında zanlı yakalandı. Saldırının anı cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Keçiören Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralandı.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Abdullah Ü.’yü vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından olay yerinden kaçan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anının cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bugün Deprem mi Oldu? Kontrol Edin

31 Mayıs 2025'te meydana gelen depremler, ülkemizde hem küçük hem de daha büyük boyutlarda tedirginlik veren sarsıntılar olarak kaydedildi.
Haberler

31 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

31 Mayıs 2025'teki Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ve vatandaşlar tarafından bekleniyor. Oyun ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.