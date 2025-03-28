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Kedi Ağaçta Mahsur, İtfaiye Kurtardı

KEDİ MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Kayseri’de ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde, Talas Bulvarı üzerindeki bir ağaçta kediyi gören vatandaşlar, kediyi indirmeye çalıştı. Ancak vatandaşların tüm çabaları yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi.

HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. Ekipler, kediyi güvenli bir şekilde indirdikten sonra aşağıda bekleyen vatandaşlar, durumu başarıyla tamamlayan itfaiye ekiplerine alkışlarla teşekkür etti. Kedinin daha sonra doğaya bırakıldığı öğrenildi.

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