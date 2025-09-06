Kedi, Ağaçtan İtfaiye ile Kurtarıldı

KEDİ KURTARILDI

Kilis’te 3 gün boyunca ağaçta kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabasının ardından kurtarıldı. Vaiz Mahallesi’nde, ağaçta bir kedinin sıkıştığına dair yapılan ihbar üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

EKİPLERİN ÇABASI

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması neticesinde yavru kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, kediyi indirdikten sonra onun sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını belirledi.

Kurtarılan kediye ekipler, su ve mama verdi. Ardından, minik yavru doğal yaşam alanına geri salındı.