Haberler

Kedi, Ağaçtan İtfaiye ile Kurtarıldı

KEDİ KURTARILDI

Kilis’te 3 gün boyunca ağaçta kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabasının ardından kurtarıldı. Vaiz Mahallesi’nde, ağaçta bir kedinin sıkıştığına dair yapılan ihbar üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

EKİPLERİN ÇABASI

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması neticesinde yavru kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, kediyi indirdikten sonra onun sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını belirledi.

Kurtarılan kediye ekipler, su ve mama verdi. Ardından, minik yavru doğal yaşam alanına geri salındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Haberler

Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.