Kedi Ağaçtan Kurtarıldı, Doğaya Bırakıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Kilis’te bir ağaçta sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vaiz Mahallesi’nde bir ağaçta mahsur kalan bu sevimli canlıyı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, kediye zarar vermeden onu ağaçtan indirmeyi başardı.

KEDİ DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kurtarılan kedi, güvenli bir şekilde kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, hayvan kurtarma faaliyetlerinin önemi ve vatandaşların duyarlılığı hakkında güzel bir örnek oluşturdu.