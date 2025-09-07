Haberler

Kedi Ağaçtan Kurtarıldı, Doğaya Bırakıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Kilis’te bir ağaçta sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vaiz Mahallesi’nde bir ağaçta mahsur kalan bu sevimli canlıyı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, kediye zarar vermeden onu ağaçtan indirmeyi başardı.

KEDİ DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kurtarılan kedi, güvenli bir şekilde kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, hayvan kurtarma faaliyetlerinin önemi ve vatandaşların duyarlılığı hakkında güzel bir örnek oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.