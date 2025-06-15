Kedi, Heimlich ile kurtarıldı

KEDİ GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE HAYATA DÖNDÜ

Samsun’da bir kedi, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Çarşamba ilçesinde, Orta mahalle Ata Giritli Caddesi’nde kedinin nefes almakta zorlandığını gören bir bankada özel güvenlik görevlisi olan Selçuk Çavdar, kedinin yardımına koştu. Çavdar, kediyi kurtarmak için Heimlich manevrasını uyguladı ve bu sayede kedi, nefes borusuna kaçan yiyecekten kurtulup rahat bir nefes almaya başladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER KEDİYİ KURTARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, nefes almakta zorlanan kedinin çırpındığı ve o sırada bölgeden geçen Selçuk Çavdar’ın durumu fark etmesiyle Heimlich manevrasını uygulaması yer aldı. Çavdar, kediyi kurtardıktan sonra, AA muhabirine açıkladı: “Marketin önünde kediyi gördüm. Hemen kedinin yüzünü aşağı çevirdim ve Heimlich manevrasını yaptım.” Kedi, bu uygulamanın ardından ağzından bir parça yiyecek çıkardığını belirten Çavdar, “Parçaya baktığımda kemikli tavuk eti olduğunu gördüm. Bu hamle sayesinde kediyi kurtarmış olduk” şeklinde konuştu.

BİR HAYATA DOKUNMAK

Selçuk Çavdar, mesleği gereği bu tür ilk yardım eğitimlerini aldığını belirtti. “Benim için çok güzel bir duygu oldu, bir hayata dokundum” diyen Çavdar, Heimlich manevrasının herkesin bilmesi gereken önemli bir ilk yardım yöntemi olduğunu ifade etti.