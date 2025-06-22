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Kedi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

KEDİ YANGINDAN BAYGIN HALDE KURTARILDI

Kastamonu’da bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Nasrullah Meydanı’na yakın bir alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin zamanında yapmış olduğu müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü.

KEDİ İÇİN ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Yangın sırasında iş yerinde bulunan “Duman” adlı kedinin de içeride kaldığı bildirildi. Bu bilgi üzerine itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak amacıyla acil arama çalışmaları başlattı. Ekipler, iş yerinin üst katında baygın halde buldukları kediyi dışarı çıkartarak, ona ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kedinin tedavisi için ekipler, kendi kullandıkları temiz hava solunum cihazından oksijen desteği sağladı ve ardından kedi veterinere götürüldü.

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