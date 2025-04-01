Kedi, Köpeklerden Kaçarken Direkte Bekledi

KEDİ KORKUSU NEDENİYLE ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANDI

Van’ın Başkale ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısından kaçan bir kedi, elektrik direğine tırmandı ve saatlerce burada beklemek zorunda kaldı. Olay, Tepebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Kedi, köpeklerin peşinden geldiğini görünce panikleyerek elektrik direğine çıkmakta karar kıldı. Kedinin yukarı çıkmasını fark eden köpekler ise direktin altında sabırla beklemeye başladı.

KÖPEKLERDEN KURTULMAK İÇİN HAREKETSİZ BEKLEDİ

Kedi, köpeklerin gitmesini beklerken direktin üstünde sabit kalmayı tercih etti. Köpekler de kedinin tekrar direk inişi gerçekleştirmesi için uzun süre beklemeye devam etti. Bölgedeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırmasının ardından kedi, sonunda güvenle direkten inerek yaşamını kurtardı.