Kedi, lastik nedeniyle ayağını kaybedebilir

KEDİLERİN DOĞRU TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Eskişehir’de sol ön ayağına paket lastiği dolanan bir kedi, hayvanseverler tarafından bir veteriner kliniğine getirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, talihsiz kedinin patisi ampute edilebilir. Odunpazarı Emek Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından paket lastiği takılan kedinin ayağındaki şişlik, hayvanseverler tarafından fark edildi. İlk müdahalenin ardından, kedi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Kliniğe ulaştığında, öncelikle patisindeki lastik çıkarıldı.

VETERİNER HEKİMİN AÇIKLAMALARI

Veteriner Hekim İlayda Ulus, “Kedi saat 4 gibi geldi. Bacağı aşırı derecede şişmiş, ödenmiş şekildeydi. İlk başta kırık sandık ama muayene ettiğimizde lastiğin 4-5 kere buraya dolandığını gördük. Bu bilinçli bir müdahale” şeklinde konuştu. Tedavi sürecinin devam ettiğini ifade eden Ulus, “Antibiyotik tedavisine başladık. Şu anda sol ön ayağını kaybetme ihtimali var. Eğer iyileşme görmezsek amputeye doğru gidebiliriz” dedi.

HAYVAN HAKLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Ulus, tedavi sürecinde gözlem altında tutulan kedi için yapılan müdahalelerin gerekliliğine değindi ve hayvanlara yapılan zulmün üzüntü verici olduğunu vurguladı. “Bu şekilde olması bizi çok üzüyor, derinden üzüyor. Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Bu şekilde daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz” şeklinde ifadelerini tamamladı.

Veteriner kliniğinde tedavi edilen kedinin durumu, önümüzdeki günlerde yapılacak kontrol ve değerlendirmelerle netleşecek.