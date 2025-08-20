Kedi Lavabo Deliğine Sıkıştı, Kurtarıldı

BAHÇEDEKİ KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

Avcılar’da, bir aile tarafından bahçelerinde beslenmek üzere sahiplenilen kedinin beş yavrusundan birinin başı mermer lavabonun deliğine sıkıştı. Ailenin oğlu, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar sarf etti.

İLK MÜDAHALEDE BAŞARISIZLIK

Ambarlı Mahallesi’ndeki Faik Bey Sokak’ta bir aile, bahçelerinde bakmak üzere bir kedi sahiplenmişti. Bu kedinin beş yavrusu dünyaya geldi. Yavrulardan biri, bahçe duvarına yerleştirilen mermer lavabonun deliğine sıkıştı. Çocuklar tarafından sıkıştığı yerden kurtulamayan yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ilk müdahalelerle yavru kediyi kurtaramadı ve çekiçle sıkışmanın olduğu alanı kırma kararı aldı.

KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

Yerinde yapılan çalışmalar sırasında, anne kedi bahçede yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekipleri, küçük darbelerle lavabo bölümünü genişletmeye çalıştı. Yavru kedinin başını korumak amacıyla başı bezle kapatıldı. Kısa süre sonra yapılan müdahaleyle yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı ve itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kurtarılan yavrunun sahibi Bora Ayan, “Kedimizin kafasının sıkıştığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim, kurtardılar. Teşekkürler. Kediler beş kardeş,” şeklinde konuştu. İtfaiye ekipleri, Bora Ayan ve ailesinin iletişim numarasını alarak olay yerinden ayrıldı.