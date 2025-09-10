Kedi Lili’yi Hollanda’dan Serkan sahiplenmiş

HOLLANDA’DAN LİLİ’YE SAHİPLENME SERÜVENİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın boşluğuna sıkışan ‘Lili’ adındaki kediyi Hollanda’dan gelen bir vatandaş sahiplendi. Kedi, yan binada yaşayan Bekir Kılıç tarafından kurtarıldı. Yaklaşık bir buçuk ay süresince kediyi kurtarabilmek için çaba sarf eden Kılıç, kedinin tedavisini üstlendikten sonra onu sahiplendirmeye karar verdi. ‘Lili’ ismini verdiği kedinin videoları sosyal medyada hızla yayıldı. Kılıç, kediyi sahiplendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Kedi, Hollanda’da yaşayan Serkan Toy tarafından sahiplenildi. Toy, kediyi almak için Hollanda’dan Ankara’ya geldi ve Lili, artık yeni ailesiyle birlikte Hollanda’da yaşayacak.

LİLİ’Yİ KURTARMA ÇABASI

Kılıç, Lili’yi bulma sürecini anlatırken, “Yan binamızın üst katında geceleri ve sabahın erken saatlerinde yavru kedinin ağlama sesiyle irkildik. Hanım ve çocuklar da bu durumdan çok rahatsız oldular. İtfaiyeyi aradık ancak özel mülk olduğunu belirttiler. Ben de telefonumu kapattım. İl dışına çıktığımda, kedinin ağlama sesi tekrar gelince itfaiyeyi yeniden aradık. İtfaiye geldi ve kedi sesi dinletmiş ama girmedikleri için umutlarını kaybedip gitmişler” ifadelerini kullandı.

Kılıç, kediyi kurtarabilmek için bir ay boyunca onu beslediğini belirtti. “Ben seni kurtaracağım diye söz verdim. Bir ay boyunca bu kediyi besleyip yaşamasını sağladık. Özellikle geceleri ağlıyordu. Sonra merdivenle çıktım ve altta çalışanlardan yardım aldım. Mayo ile kediye yaklaştım ve onu yakaladım. Aşağıda kutuya koyduktan sonra duygusal bir şekilde ağladı ve bu anı video çektim. Bu video dünyada viral oldu” dedi.

LİLİ’Yİ SAHİPLENME SEBEBİM

Kediyi sahiplenmek için Hollanda’dan gelen Serkan Toy, sosyal medya üzerinden Lili’nin videolarını gördüğünü belirterek, “Lili’nin o ağlama sesi beni çok etkiledi. Ben çok duygusal bir yapıya sahibim. Lili’nin ağlama sesini duyduğumda duygusal olarak etkilenip Bekir Bey ile iletişime geçtim. Bu yavruyu sahiplenmek istedim ve Hollanda’ya yerleştirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SAAKİN YAKLAŞIM

Toy, Lili’nin kendisine alışması için sabırlı bir şekilde yaklaşacağını belirtti. “Lili, Bekir Bey kurtardığı zaman insanlara karşı bir yaklaşımı yoktu. Videolarını izlediğimde, bir, bir buçuk ayın sonunda kendini sevdirmeye başladı. Biz de bu şekilde yaklaşacağız. Sevgimizi, ilgimizi yavaş yavaş ona aktaracağız” diye ekledi.