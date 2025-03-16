Kedi “Mia”nın Köpekler Tarafından Telef Edilmesi

KEDİ KAYBINA KOLAYCA ULAŞILDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan “Mia” adlı kedinin sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayarak telef olduğu öğrenildi. Kedinin kaçmaya çalışırken köpekler tarafından parçalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mia’nın sahibi Ali Sarıkaya, Ocak ayının başlarında kaybolan 4 yaşındaki kedisini bulmak için 5 gün boyunca aradıklarını ve güvenlik kameralarını incelediklerinde 4 sokak köpeği tarafından saldırıya uğramış olduğunu gördüklerini aktardı.

KEDİLERİ ÜZERİNDEN DUYGULARINI PAYLAŞTI

Sarıkaya, bahçelerinde 3 kedi ve 1 köpek beslediklerini, Mia’nın kaybolmasının ardından yaşananların şok edici olduğunu belirtti. Sarıkaya, “Mia, 45 günlükken bizlere geldi ve 4 yıldır bizimleydi. Bu durumu görünce başta kızım olmak üzere ailece büyük bir üzüntü yaşadık” diye konuştu. Kızının bu duruma çok üzüldüğünü ve yaşadıkları travmanın kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Sarıkaya, “Kayıp olduğuna inanıyorduk ama kameralar sayesinde köpekler tarafından parçalanmış olduğunu öğrendik. Görüntülerle bunu görmek gerçekten üzücüydü” dedi.

KAYBOLAN KEDİLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Beyşehir’de zaman zaman kaybolan kediler hakkında duyumlar aldıklarını aktaran Sarıkaya, yaşadıkları olaydan sonra diğer kayıp kedilerin de benzer bir tehdit altında olduğunu düşündüklerini söyledi. “Kedi neden kaybolsun ki? Üç kedim var, dışarı çıkarıyorum, dolaşıyorlar, yine geliyorlar” diyen Sarıkaya, köpeklerin açlık nedeniyle kayıp kedileri öldürebileceği endişesini dile getirdi.

Sarıkaya, “Kedimizin görüntülerini izledikten sonra hiçbir parçasını bulamadık. Sokak köpekleri sürekli buraya geliyor, onlarla baş edemediğimiz için ne yapacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sokak köpekleriyle ilgili daha önce de bir olay yaşadıklarını ve en küçük oğlunun sokak köpekleri tarafından çevrildiğini, kendi besledikleri köpeği “Alex”ın oğlunu kurtardığını belirtti.

TESLİMİYET VE YENİ UMUTLAR

Ali Sarıkaya, Mia dışında başka kedileri de olduğunu ve artık onlarla teselli bulmaya çalıştıklarını vurguladı. Mia’nın annesi olan kedinin yavrulamasını beklediklerini ve yeni bir kedinin yeniden büyütülmesi için umutlu olduklarını ifade etti.