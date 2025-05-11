Kedi Motoru Terk Ederek Uzaklaştı

ARAÇTAN KEDİYİ ÇIKARMA GİRİŞİMİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonrası kurtarıldı. Araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için olay yerine geldi fakat yavru kedi motordan çıkmayı reddetti.

VATANDAŞLARIN YARDIMI

Olay, Kestel ilçesindeki Vanimehmet Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kedi sesini duyan sürücü, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için yoğun bir çaba harcadı. Kediyi çıkarmak için çevrede bulunan vatandaşlar farklı yöntemler denedi.

KEDİ KURTARILDI

İki saatlik bir çabanın ardından araç kriko yardımıyla kaldırıldı ve motor muhafazası söküldü. Sonunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı. Olay, hem itfaiye hem de vatandaşların dayanışmasını sergileyen bir durum oldu.