Kedi Palmiye Ağacından Kurtarıldı

PALMİYE AĞACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan bir palmiye ağacında mahsur kalan kedi, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde gerçekleşti. Palmiye ağacına tırmanan kedi, burada mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, uzun bir süre ağaçta kalan kediyi dikkatli bir şekilde indirmek için çalıştı. Kurtarma işlemi sonrasında kedinin sağlık durumu kontrol edildi. Yapılan muayene sonucunda, kedinin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edildi. Kedinin, sağlık durumu gayet iyi bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

