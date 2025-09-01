Kedi Palmiye Ağacından Kurtarıldı

PALMİYE AĞACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan bir palmiye ağacında mahsur kalan kedi, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde gerçekleşti. Palmiye ağacına tırmanan kedi, burada mahsur kaldı.

EKİPLER İLE KEDİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, uzun bir süre ağaçta kalan kediyi dikkatli bir şekilde indirmek için çalıştı. Kurtarma işlemi sonrasında kedinin sağlık durumu kontrol edildi. Yapılan muayene sonucunda, kedinin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edildi. Kedinin, sağlık durumu gayet iyi bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.