Kedi Taşıyan Kadın Kaza Geçirdi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, saat 11.00 sularında Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda gerçekleşti. A.A. isimli kadın, mahalledeki bir kediyi uzaklaştırmak üzere onu çuvalın içine koyarak motosikletiyle yola çıktı. Bu esnada, A.A.’nın motosikletine, yolda H.D. yönetimindeki 38 EC 708 plakalı otomobil çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada hem A.A. hem de çuvalda bulunan kedi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay mahalline yönlendirildi. A.A., ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kedi ise DHA muhabirleri tarafından özel bir kliniğe nakledildi.