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Kedi Yavrusu Kurtarıldı, Sahiplendirilerek Tedavi Edildi

KAÇAN KEDİ YAVRUSU HIZLA KURTARILDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, bir prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durum Sultanorhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde ortaya çıktı. Çalışanlar, kedi yavrusunun ofisin altına girdiğini fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için harekete geçti. Ekibin hızlı müdahalesi sonucunda kedi yavrusu kurtarıldı. Bu süreçte kedi, tedavi edilmek üzere bir veteriner hekime götürüldü. Ayrıca, kedinin itfaiye ekipleri tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

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