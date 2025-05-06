Kedi Yavrusu, Osmaniye’de Kurtarıldı

KEDİ YAVRUSU MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI

Osmaniye’deki bir müzede, panel duvarın arkasında mahsur kalan bir kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi’nde görevli personel, duvarın arkasından gelen kedi sesini duyduktan sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde müzeye gelen itfaiye ekibi, panel duvarı delerek kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Veteriner kontrolü için kedi, Osmaniye Belediyesinin hayvan barınağına nakledildi.