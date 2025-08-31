Kediler İçin Umut Veren Araştırma: ABD!

BÜYÜK ÖNEME SAHIP KANSER TÜRÜ

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), hem kedilerde hem de insanlar arasında son derece ölümcül ve tedavisi zor bir kanser türü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen küçük boyutlu bir denemede, bu hastalığa yakalanan 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. Elde edilen sonuçlar, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve yan etkilerin minimum düzeyde kaldığını ortaya koydu. Denenen bu ilaç, insanlardaki baş-boyun kanserleri için tasarlanmıştı ve ilk defa STAT3 adlı molekülü hedef alıyor. Bu molekül, kanser gelişiminde etkili bazı genlerin çalışmasını yönetiyor ve pek çok tümör tipinde bulunuyor.

KEDİLERDE UMUT VEREN SONUÇLAR

Araştırmacılar, STAT3 molekülünün etkisini engelleyerek aynı zamanda bağışıklık sisteminin kanserle mücadelesine yardımcı olan PD-1 proteininin seviyesini artırdıklarını belirtti. Çalışmaya katılan kedilerden birisi, Jak adında 9 yaşındaki siyah bir kediydi. Teşhis konulduğunda yalnızca 6-8 hafta ömrü kaldığı düşünülmüştü. Ancak tedavi sonrası semptomları hafifleyerek 8 aydan uzun süre yaşadı. Jak’ın sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” şeklinde duygularını paylaştı. Genel olarak, 20 kediden 7’sinde tümörün küçülmesi veya hastalığın stabil hale gelmesi gözlemlendi ve bu kedilerin tedavi sonrası ortalama yaşam süresi 161 gün oldu.

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli sonucuna dikkat çekti: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanların kanser modelleri, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın diğer bir yazarı Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” diye ekledi.