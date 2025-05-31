Kediler Sosyalleşiyor, Adaptasyon Devam Ediyor

Travmatik Geçmişleri Olan Kedilerin Sosyalleşme Süreci

ANALİZ

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KEDİLERİN TRAVMA SONRASI ADAPTASYONU

Farklı sahipler tarafından evlat edinilen, değişik travmalara maruz kalan üç kedi, aynı evde bir araya getirilerek sosyalleşiyor. Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli tarafından yürütülen adaptasyon sürecinde kediler, hem birbirleriyle hem de insanlarla sağlıklı bağlar kurmak için hazırlanıyor. Bu kedilerin her biri, geçmişlerinde yer değişikliği ve sahip değişikliği gibi sebeplerle farklı psikolojik sorunlar yaşamış. Denli, “Hepsinin ayrı ayrı travmaları var. Bu da onların hem bireysel hem de sosyal anlamda içe kapanık olmalarına neden oldu. Şimdi onları aynı evde buluşturarak hem bireysel olarak asosyalliklerini yenmelerini hem de birlikte yaşamayı öğrenmelerini hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

KEDİLERİN ANTRENMAN SÜRECİ

Yaklaşık iki haftadır bir arada olan kediler, ilk günlerde yan yana bile gelmekte zorluk çekti. Denli, “Özellikle Leo biraz daha agresifti. Diğer kedilere karşı saldırgan tavırlar sergiliyordu. Ancak zamanla birlikte vakit geçirmeye, uyumaya ve aynı kaptan mama yemeye başladılar. Henüz tamamen iç içe değiller ama ciddi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Tek gözü olmayan engelli kedi Leo’nun, başlangıçta en tepkisel davranış sergilediğini belirten Denli, “İlk başta kargaşa yaşıyorlardı ama artık aynı ortamda konforlu bir şekilde bulunabiliyorlar” dedi.

GÜVEN ORTAMININ OLUŞTURULMASI

Denli, kedilerden birinin kısa süreliğine ev ortamına geçmesini planladıklarını aktararak, adaptasyon sürecinin evde de devam edeceğini söyledi. “Evde de seanslarımızı sürdüreceğiz. Birbirlerine güvenmeleri, oyun oynamaları ve birlikte vakit geçirmeleri için ortam oluşturuyoruz. Oyun oynamaya pek istekli değiller ama dikkatlerini dağıtarak sosyal gelişimlerini destekliyoruz” dedi. Süreç boyunca kedilerin hem birbirleriyle hem de insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması amaçlanıyor.