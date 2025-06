Kediler, Yavrularını Koruma İçin Saldırdı

KEDİLERİN SALDIRISININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Erzurum’da sahipleriyle gezen bir küçük köpeğe iki kedinin saldırdığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu olayın nedeni, sanayide beslenen iki kedinin yavrularını koruma içgüdüsü ile hareket etmesi olarak belirlendi.

İLGİ ODAĞI OLAN GÖRÜNTÜLER

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde mobilya üretimi yapan bir esnaf, iki kediyi sahiplenmiş ve beslemeye başlamıştı. Bu kedilerin üç yavrusu da bulunuyor. Sahiplerine ve birbirlerine olan bağlılıkları nedeniyle kediler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Bir vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında, dükkandan çıkan iki kedi, hızla minik köpeğe saldırmaya başladı. Adam, hem kendini hem de köpeğini kaçırmaya çalıştı ancak bu çılgın kedilerle baş etmekte zorlandı. Kedilerin sahibi olan esnaf ise araya girerek, kedileri sakinleştirmeye çabaladı fakat kediler durmak bilmedi ve birbirleriyle tartışmaya başladılar. Zor bir şekilde kediler yeniden dükkana alındı.

YAVRULARINI KORUMA REFLEKSİ

İki kedinin saldırıları, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Olayın daha net anlaşılmasını sağlayan, kedilerin sahiplerinin ifadeleri oldu. Mobilya üretimi yapan ve hayvanlara düşkün baba Fikret Akpınar ile oğlu Fatih Can Akpınar, iki dişi kedinin yavrularını koruma içgüdüsü ile hareket ettiklerini dile getirdiler. Olay günü komşularının köpeğini gezerken kendilerine selam verdiği an, kedilerin köpeği fark ettiğini ifade eden Fatih Can Akpınar, “Komşumuza dükkanın içinde gezen kedileri gösterdim. Tam o esnada kediler küçük köpeği fark etti. Tamamen anne refleksi ile fırladılar. Yavrularını korumak için böyle davrandılar. Aynı yerde civciv yavruları da var ama onlara asla dokunmuyorlar. Toplam beş tane olan ve birisi henüz yeni doğdu. Kedilerimizin birbirine bağlılığı bizi de çok etkiliyor. Onları çok seviyoruz” dedi.