“Kedileri Köpeklere Parçalatan Şahıs Yakalandı”

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

29 Ekim gecesi Defne ilçesinde yer alan Armutlu Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda, esnafın beslediği toplamda 4 kedi, 3’ü yavru olanlar dahil, sokak köpekleri tarafından parçalandı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi ve Şikayet Süreci

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, kimliği belirsiz bir kişinin yanında 3 sokak köpeğiyle birlikte iş yerlerinin etrafında dolaştığını tespit etti. Kedilerin bu şahıs tarafından köpeklere parçalatıldığı şüphesi üzerine çarşı esnafı durumu polise bildirdi.

Şüphelinin Belirlenmesi ve Gözaltı

Polis, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelinin İsmail S. olduğunu belirledi. İsmail S.’nin kaldığı adrese yapılan baskın sonucu gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.