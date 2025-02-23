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Kedisiyle Birlikte Ölü Bulundu

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BEKİR AYDIN’IN ÖLÜ BULUNMASI

Çaydüzü Mahallesi’nde yaşayan Bekir Aydın, dün gece kendi oto tamirhanesine gitti. Aydın, eve geri dönmeyince ailesi durumdan kaygılanarak polise ihbarda bulundu.

Olay Yeri İncelemesi

Bugün saat 15.00 civarında tamirhaneye gelen polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır durumda olan otomobilinde ölü buldu. Aydın’ın yanında bulunan kedisinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekir Aydın’ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sebep Araştırılıyor

Bekir Aydın’ın otomobilini ısınmak amacıyla çalıştırdığı ve bu sırada uyuyakaldığı düşünülüyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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