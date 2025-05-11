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Kediyi Kurtarmak İçin İtfaiye Çağrıldı

BİR KEDİ MACERASI

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne giren yavru kediyi gören araç sahibi, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeyi aradı. Olay, Kestel ilçesindeki Vanimehmet Mahallesi Eğitim Caddesi’nde gerçekleşti. Aracından kedi sesi duyan sürücü durumu hemen itfaiyeye iletti.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için büyük uğraş verdi. Ancak, motordan bir türlü çıkamayan kediyi kurtarmak için çevredeki vatandaşlar da devreye girdi ve çeşitli yöntemler denedi. Yaklaşık iki saat süren çabanın ardından araç kriko ile kaldırıldı ve motor muhafazası söküldü.

KEDİ KURTULDU

Yavru kedi, sonunda bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı. Bu olay, hem itfaiye ekiplerinin hem de vatandaşların dayanışmasını bir kez daha gösterdi.

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