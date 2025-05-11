Kediyi Motorundan Çıkarmak Zor Oldu

KEDİ MOTORUNDAN ÇIKMADA ZORLANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren bir yavru kedi, yaklaşık iki saat süren çabalar sonucunda kurtarıldı. Araç sahibinin, motor kısmında kedi sesi duyduğu an durumu itfaiyeye bildirmesiyle kurtarma çalışmaları başladı.

İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN ÇABASI

Olay, Kestel ilçesindeki Vanimehmet Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri yoğun bir çaba gösterdi. Ancak kedi, bir türlü bulunduğu yerden çıkmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşlar da duruma müdahale ederek çeşitli yöntemler denedi.

KEDİ KURTARILDI VE UZAKLAŞTI

Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda aracın kriko yardımıyla kaldırılması ve motor muhafazasının sökülmesi ile yavru kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kedinin olay yerinden uzaklaşmasıyla tüm müdahaleler son buldu.